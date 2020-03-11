РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В подмосковном Подольске столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске 10 марта около 21:00 при съезде с Большой Серпуховской улицы столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Главная дорога идет в этом месте налево, то есть на улицу Правды. Легковушка на этом перекрестке по правилам должна была уступить маршрутке дорогу, но, видимо, не сделала этого. В итоге после ДТП у легкового авто оказалась сильно помята правая передняя сторона. Пострадавших я не увидела», - сказала свидетель.

Сотрудник пресс-службы УМВД России по Подольску сообщил, что ДТП обошлось без пострадавших.