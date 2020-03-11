РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Школьники подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе исследовательских работ по изучению трудового и боевого пути ветеранов Великой Отечественной войны «Правнуки победителей», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберецких школьников пригласили исследовать трудовой и боевой путь ветеранов Великой Отечественной войны в рамках конкурса «Правнуки победителей». Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами. Основной тезис проекта – «От истории семьи – к истории страны», – говорится в сообщении.

Конкурс запустило движение «Бессмертный полк России». В 2020 году он приобретает статус международного: участниками могут стать ребята из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет.

Регистрация для участия доступна на сайте. До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

С 16 по 31 марта пройдет оценка конкурсных работ региональным жюри, определение номинантов конкурса. С 1 по 15 апреля будет оценка конкурсных работ всероссийским жюри, определение номинантов конкурса. С 16 апреля по 9 мая состоится награждение победителей региональных этапов конкурса, 8 мая – награждение победителей всероссийского и международного этапов.

Победителей пригласят в Москву, и 9 мая они пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

В 2019 году участие в конкурсе приняли более 10 тысяч ребят из разных регионов России.