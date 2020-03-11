РИАМО - 11 мар. На данный момент на территории Московской области работают почти 30 управляющих компаний, которые имеют «две звезды», сообщила в среду журналистам руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«По состоянию на 1 марта у нас осталось 28 недобросовестных управляющих компаний. <…> Мы точно знаем, что мы повысим качество работы управляющих компаний, но тех, кто не смогут это сделать, то у нас жители их переизберут», - сказала Федина.

Она отметила, что до конца марта управляющие компании, которые имеют «две звезды» прекратят работу на территории Подмосковья.

В Московской области составляют рейтинг управляющих компаний. При составлении рейтинга учитывается качество содержания домов, обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг, своевременность обработки обращений жителей.