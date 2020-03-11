РИАМО - 11 мар. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о поправках к Конституции РФ, передает ТАСС.

За принятие законопроекта проголосовали 383 депутата, воздержались – 43. Закон предусматривает внесение изменений как в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

«Законом на уровне Конституции РФ закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями», – говорится в сообщении.

В Конституцию добавлено упоминание бога, а также русского языка как языка государствообразующего народа.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации. Рассмотрение документа в верхней палате парламента запланировано на среду.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля.