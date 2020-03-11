РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Пенсионеры Балашихи сыграли в интеллектуальную игру «Квиз» в Никольско-Архангельском парке в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Клуб «Активное долголетие» в Никольско-Архангельском парке работает с начала текущего года.

«Это уже не первый квиз – такие интеллектуальные игры нравятся людям старшего поколения. Собирается обычно небольшая уютная компания, мы можем посмотреть научно-популярный или художественный фильм, а затем обсудить его, проводим мастер-классы», – сказала руководитель отдела по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что участники викторины по картинкам отгадывали названия фильмов, сериалов, песен и узнавали известных людей. Завершилась игра вопросами о театре.

Кроме этого, 31 марта для участников губернаторской программы «Активное долголетие» пройдет урок с педагогом по вокалу.

Занятия в культурно-досуговом клубе «Активное долголетие» в Никольско-Архангельском парке проходят по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00. Обо всех событиях сообщается в группе парка в социальных сетях. Кроме того, вывешиваются объявления в самом парке. Записаться на занятия в клуб можно по телефону: +7(925)716-44-79.