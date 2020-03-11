РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Жители Подольска смогут написать «Цифровой диктант» и проверить свою цифровую грамотность с 28 марта по 11 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Министерство образования Московской области приглашает подольчан написать «Цифровой диктант», который будет проводиться с 28 марта по 11 апреля 2020 года. Все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте. Данное тестирование состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18 лет и старше), оно разделено на 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный)», – говорится в сообщении.

Первый блок тестирования посвящен основам цифрового потребления, а именно различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений, второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами), третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств, а четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Данный проект проводится в целях мониторинга цифровой грамотности населения в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Он позволит оценить всеобщую цифровую грамотность, что обеспечит высокую цифровую культуру российских граждан для наращивания кадровых, интеллектуальных, технологических преимуществ России в цифровой экономике.