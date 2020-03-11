РИАМО - 11 мар. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте меры профилактики клещевого энцефалита, сообщает Газета.ru.

«Защититься от заражения поможет закрытая одежда, а также прививка против клещевого энцефалита», – отмечается в материале.

Специалисты подчеркивают, что возбудитель болезни переходит к человеку не только от насекомого, но и может содержаться в сыром молоке коз, овец, коров и буйволиц.

Если клещ укусил, то нельзя раздавливать его и чесать место укуса.

Ведомство выделило регионы с высокой заболеваемостью. Это Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа, а рядом с Москвой – Ярославская и Тверская области.

Инкубационный период заболевания – 10-14 дней, но могут быть колебания от одного до 60 дней.