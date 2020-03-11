РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление областного правительства об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Правительство Московской области постановляет установить предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Московской области по номинальной стоимости: в 2020 году — 40 000 000 тысяч рублей; в 2021 году — 40 000 000 тысяч рублей; в 2022 году — 40 000 000 тысяч рублей», — говорится в документе.

Ранее Воробьев заявил, что колебания на финансовых рынках не помешают выполнению социальных обязательств в Подмосковье в текущем году. Также глава региона обратил внимание властей на необходимость дальнейшего сопровождения бизнес-сообщества и инвесторов.