РИАМО - 11 мар. Москомэкспертиза согласовала проект строительства многоквартирного жилого дома по программе реновации на Георгиевском проспекте в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В районе Крюково ЗелАО в скором времени построят многоквартирный жилой дом для участников программы (реновации - ред.). В общей сумме в доме появится 240 квартир от уютных однокомнатных до просторных трехкомнатных. Запланированы и квартиры, оборудованные для маломобильных групп населения», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Жилая новостройка будет состоять из трех секций. Проектом на первом этаже дома предусмотрены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения. Согласно стандарту реновации, жильцы получат полностью отделанные квартиры, готовые к заселению.

Рядом с новостройкой обустроят плоскостные парковки и пешеходные зоны. Здесь также появятся игровые и спортивные площадки. Проектом предусмотрено и озеленение прилегающей территории. Рядом с будущим домом уже есть продуктовые магазины, поликлиника, школа с детсадом и центр госуслуг.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она подразумевает расселение 350 тысяч квартир в 5174 домах.