РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. В подмосковных Котельниках в текущем году планируют провести дорогу от Дома культуры «Белая дача» до мемориала «Журавли», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В прошлом году в Котельниках начался первый этап благоустройства микрорайона Белая Дача. Новый вид обрела площадь возле Дома культуры «Белая дача» - ее замостили тротуарной плиткой, по периметру благоустраиваемой территории разместили фонари, установили скамейки, урны.

«В этом году в рамках второго этапа планируется провести дорогу от Дома культуры до мемориала «Журавли». Таким образом, обе территории будут объединены в единое общественное пространство», - говорится в сообщении.

Также планируется, что в 2020 году отреставрируют мемориальный комплекс «Журавли». На площади заменят тротуарную плитку, будет установлена входная арка. Деревянные беседки и скамьи превратят площадь в удобное место для тихого отдыха. Также здесь будет проведено озеленение и установлено новое современное уличное освещение.

«В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Котельниках в этом году продолжится благоустройство микрорайона Белая Дача», - подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.