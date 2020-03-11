РИАМО – 11 мар. Зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35% из-за резкого снижения курса рубля к доллару и евро, рост цен прежде всего коснется потребительской электроники, одежды, обуви и лекарств, пишет в среду газета «Известия».

Согласно данным Росстата, в 2019 году доля иностранных непродовольственных товаров на российском розничном рынке составила около 36%. В некоторых областях доля импорта гораздо выше: среди бытовой техники и электроники на импорт приходится 40-45%, а на рынке смартфонов он достигает 80-90% от совокупного объема продаж.

«Повышение цен на 20-35% на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты вполне возможно. Но этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия, так как в настоящее время на складах товаров достаточно», – считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, увеличение стоимости продукции на треть можно ждать на рынках детских товаров, а также одежды и обуви. Данные отрасли сильно зависимы от поставок из Китая.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать до 30% по ряду позиций.

По большинству автомобильных брендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10%, рассказал изданию аналитик «Финама» Алексей Коренев. Повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada, так как помимо иностранных комплектующих, на заводе используют импортное оборудование, а его нужно регулярно обслуживать.

Ряд экспертов прогнозируют рост стоимости жилья. При сохранении курса рубля на текущем уровне цены на квартиры могут вырасти на 10-15%. Генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов считает, что быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки, а за ними подорожает и «вторичка».

Ранее в результате провала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи сырья, нефть на мировых рынках подешевела примерно на 30%. На фоне этого значительно снизился курс рубля. Также на мировую экономику негативно повлиял коронавирус, распространение которого привело к снижению объемов международной торговли и туризма.