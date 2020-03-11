РИАМО - 11 мар. На портале поставщиков zakupki.mos.ru обновился личный кабинет, который сделает удобнее использование сервиса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Раньше приглашения для участия в котировочных сессиях приходили потоком – от 50 до 150 в день. С помощью новых инструментов эти данные можно систематизировать и выбрать только актуальные предложения», – говорится в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, одним из наиболее удобных новшеств стала возможность сортировки поступающих уведомлений, в том числе в процессе совершения сделок. Кроме того, новый интерфейс стал проще в использовании.

Качественное изменение сервиса призвано помочь в повышении эффективность работы зарегистрированных поставщиков. Каждый месяц на портале появляется около 4 тысяч новых пользователей.