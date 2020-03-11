РИАМО - 11 мар. В столичном районе Кузьминки начался капитальный ремонт филиала № 2 детской поликлиники №48, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В здании заменят инженерные системы, обновят внешнюю и внутреннюю отделку. После ремонта организуют новую систему зонирования помещений, которая позволит развести потоки пациентов», – говорится в сообщении.

В ходе работ в поликлинике появится буфет, удобные места для ожидания и игровые зоны для малышей. В кабинетах также установят современное медоборудование для диагностики заболеваний.

На время ремонта принимать пациентов будут в других филиалах. Первый находится на улице Федора Полетаева, 22, строение 1, второй – на Саратовской улице, 14/1. Кроме того, попасть на прием ко врачу можно в головном здании, расположенном на улице Артюхиной, 27, корпус 3.

В материале также отмечается, что к 2024 году в столице планируют обновить 135 поликлиник.