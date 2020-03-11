РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В Домодедове в МКЦ «Победа» 17, 24 и 31 марта состоятся показы фильмов из архива Госфильмофонда России, сообщается в официальной группе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на кинопоказ в молодежный центр «Победа»: 17 марта 12:00 - фильм «Назначаешься внучкой» (1975 года, киностудия Свердловская) из архива Госфильмофонда России», - говорится в сообщении.

24 марта в 12:00 покажут фильм «Железное поле» 1986 года, а 31 марта в это же время фильм «Охота на единорога» 1989 года. Вход на кинопоказы свободный.

МКЦ «Победа» расположен по адресу: город Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом №2. Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-51-53.