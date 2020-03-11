РИАМО - 11 мар. В Подмосковье дорожные полицейские совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Балашихинское» задержали 28-летнего выходца из Татарстана, которого подозревают в сбыте крупной партии психотропных веществ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Автомобиль с подозреваемым задержали на 23-м километре трассы М-7 «Волга». При обыске стражи порядка нашли и изъяли сверток с комкообразным веществом и порошком светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является психотропным веществом – мефедроном. Общая масса наркотика составила более 600 граммов.

«Мужчина, находившийся на пассажирском сидении, пояснил, что запрещенное вещество принадлежит ему. Наркотики приобрел он у дилера в Подмосковье через тайник-закладку и перевозил в Набережные Челны», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку психотропных веществ». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под стражей.