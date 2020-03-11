РИАМО - 11 мар. Тело мужчины 1971 года рождения обнаружили 8 марта в одном из домов на Совхозной улице в подмосковных Электроуглях, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе поведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление была доставлена в полицию жительница Московской области 1963 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление было совершено во время ссоры при распитии алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемая задержана.