РИАМО - 11 мар. К 90-летию со дня рождения советского мультипликатора Юрия Бутырина с 20 по 25 марта в кинотеатрах столичной сети «Москино» пройдут бесплатные показы его знаменитых работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Зрители смогут увидеть любимые с детства мультфильмы – «Малыш и Карлсон», «Большой Ух», «Подарок для слона» и другие.
«Показы, организованные совместно со студией «Союзмультфильм» и ВГТРК, пройдут в десяти кинотеатрах: «Молодежном», «Туле», «Юности», «Полете», «Искре», «Вымпеле», «Спутнике», «Сатурне», «Березке» и «Салюте», – говорится в сообщении.
Вход в зрительские залы для детей и взрослых всех возрастов будет свободным без предварительной регистрации. В один сеанс включены сразу пять известных мультфильмов, которые вышли в прокат во второй половине ХХ века.
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест
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28 октября отмечается День анимации. Советские мультфильмы считаются одними из лучших в мире. Проверьте, внимательно ли вы смотрели их в детстве?
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (1/14)
Что ответил кот Матроскин на предположение почтальона Печкина о нехватке средств на покупку валенок?
Фото Скриншот из мультфильма «Трое из Простоквашино» ©
«Средствов у нас нет, только усы, лапы и хвост!»
Неверно!
«Средства у нас есть, мы клад нашли»
Неверно!
«Средства у нас есть… У нас ума не хватает»
Совершенно правильно!
«Не хватает, все потому что Шарик бездельничает»
Неверно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (2/14)
Из какого мультфильма взята фраза: «Безвозмездно — то есть даром»?
Фото Скриншот из мультфильма «Малыш и Карлсон» ©
«Следствие ведут Колобки»
Неверно!
«Малыш и Карлсон»
Неверно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (3/14)
В мультфильме «Приключения капитана Врунгеля» яхта «Победа» никак не могла отчалить из гавани. Почему?
Фото Скриншот из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» ©
Яхта застряла на скале
Неправильно!
Яхта приросла к берегу
Совершенно верно!
Яхта перевернулась
Неправильно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (4/14)
Что является, по мнению Карлсона, самым лучшим лекарством от всех болезней?
Фото Скриншот из мультфильма «Малыш и Карлсон» ©
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (5/14)
Какие особые признаки были у похищенного слона из мультфильма «Следствие ведут Колобки»?
Фото Скриншот из мультфильма «Следствие ведут колобки» ©
Слон очень любил ударные
Неверно!
Слон обожал мороженое
Неверно!
Слон любил купаться
Неверно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (6/14)
Изначально актер Олег Анофриев должен был озвучивать в мультфильме «Бременские музыканты» только одну роль - Трубадура. Однако в итоге ему пришлось взять на себя исполнение и других песен. Чью роль он еще исполнил?
Фото Скриншот из мультфильма «Бременские музыканты» ©
Роли разбойников
Неправильно!
Все роли, кроме Принцессы
Совершенно верно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (7/14)
В финале мультфильма «Пластилиновая ворона» настойчиво не рекомендуют заниматься танцами и пением в определенном месте. Какое это место?
Фото Скриншот из мультфильма «Пластилиновая ворона» ©
Рядом со злым дворником
Неправильно!
На стройке
Совершенно верно - «Там, где идет строительство или подвешен груз»!
На соревнованиях по бегу
Неправильно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (8/14)
К какой стране кот из мультика «Возвращение блудного попугая» отнесся с пренебрежением?
Гаити
Совершенно верно: «Гаити, Гаити.. Нас и здесь неплохо кормят!»
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (9/14)
Какому персонажу принадлежит фраза: «Маловато будет!»
Фото Скриншот из мультфильма «Падал прошлогодний снег» ©
Почтальону Печкину из «Трое из Простоквашино»
Неверно!
Кузе из «Приключения Домовенка»
Неверно!
Мужичку из «Падал прошлогодний снег»
Правильно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (10/14)
Баба Яга из какого мультфильма пела частушки?
Фото Скриншот из мультфильма «Летучий корабль» ©
«Баба Яга против!»
Неверно!
«Летучий корабль»
Правильно!
«Возвращение Домовенка»
Неверно!
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Неверно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (11/14)
«Строили-строили, и наконец, построили!», - говорит Чебурашка. Что именно строили друзья в мультфильме «Крокодил Гена»?
Фото Скриншот из мультфильма «Крокодил Гена» ©
Детскую площадку для друзей Гены
Неверно!
Домик для друзей
Совершенно верно!
Домик для Чебурашки
Неверно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (12/14)
В каком мультфильме был изобретен способ правильно есть сосиски вдвоем?
Фото скриншот из мультфильма "Жил-был пес" ©
«Бобик в гостях у Барбоса»
Неверно!
«Котенок по имени Гав»
Правильно!
«Трое из Простоквашино
Неверно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (13/14)
Из какого мультфильма «в народ» разошлась фраза из песни Аллы Пугачевой: «А я такой холодный, как айсберг в океане...»?
Фото Скриншот из клипа Аллы Пугачевой "Айсберг" ©
«Кот Леопольд»
Неправильно!
«Новые приключения попугая Кеши»
Неправильно!
«Приключения поросенка Фунтика»
Неправильно!
Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест (14/14)
Чем угощался Винни Пух в гостях у кролика?
Фото скриншот из мультфильма "Винни Пух" ©
Медом и хлебом
Неправильно!
Медом со сгущенкой без хлеба
Правильно!
Не ел, потому что был на диете
Неверно!
«Птица Говорун отличается умом и сообразительностью!»
Птица Говорун из мультфильма «Тайна третьей планеты» обладала уникальной памятью. Вам до нее осталось совсем немного – почти все ответы были правильными!
Фото Скриншот из мультфильма «Тайна третьей планеты» ©
«Эх вы, серость! Это ж бубль-гум!»
Вы либо очень молоды, либо очень серьезны. И не смотрели большинство старых добрых советских мультфильмов, на которых выросло не одно поколение.
Фото Скриншот из мультфильма «Возвращение блудного попугая» ©
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»
Похоже, вы смотрели эти мультфильмы, но очень давно. Хотя некоторые из них были для вас любимыми.
Фото Скриншот из мультфильма «Трое из Простоквашино» ©
«Я мужчина хоть куда! В полном расцвете сил!»
Очень даже неплохо, вы ответили правильно на большую часть вопросов!
Фото Скриншот из мультфильма «Малыш и Карлсон» ©
«Кто тут в цари крайний? Никого? Значит я первый буду!»
Вы определенно фанат советской мультипликации! Отличный результат!
Фото Скриншот из мультфильма «Падал прошлогодний снег» ©
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