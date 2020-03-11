РИАМО - 11 мар. К 90-летию со дня рождения советского мультипликатора Юрия Бутырина с 20 по 25 марта в кинотеатрах столичной сети «Москино» пройдут бесплатные показы его знаменитых работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зрители смогут увидеть любимые с детства мультфильмы – «Малыш и Карлсон», «Большой Ух», «Подарок для слона» и другие.

«Показы, организованные совместно со студией «Союзмультфильм» и ВГТРК, пройдут в десяти кинотеатрах: «Молодежном», «Туле», «Юности», «Полете», «Искре», «Вымпеле», «Спутнике», «Сатурне», «Березке» и «Салюте», – говорится в сообщении.

Вход в зрительские залы для детей и взрослых всех возрастов будет свободным без предварительной регистрации. В один сеанс включены сразу пять известных мультфильмов, которые вышли в прокат во второй половине ХХ века.