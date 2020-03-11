РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. В подмосковных Котельниках при вооруженном ограблении дома пострадали двое мужчин, один из них получил огнестрельное ранение, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.

Нападение произошло поздно вечером 10 марта. По данным СМИ, дом принадлежит заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой. Неизвестные связали и избили ее мужа Юрия Свинцова, а также их рабочего.

«В доме №44 на Парковой улице в Котельниках произошло вооруженное ограбление, пострадали двое мужчин. Хозяина дома сильно избили пистолетом по голове, его помощнику по дому выстрелили в голову из травматического пистолета, когда тот спускался на шум», - сказал собеседник.

Он добавил, что обоих мужчин грабители связали и заперли в гараже. При этом злоумышленники знали, что на участке находится собака и она заперта в вольере.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил «РИАМО в Люберцах», что по факту совершения данного преступления полицейскими инициирована проверка.

«Сумма ущерба устанавливается», - отметил сотрудник.