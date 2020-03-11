РИАМО - 11 мар. Стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс построят в столичном районе Южное Бутово, общая площадь объектов составит 22,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение о возведении спортивных объектов было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«На свободном земельном участке площадью 7,5 гектаров инвестор КБ «БСА «Лужники» планирует возвести стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортплощадки суммарной поэтажной площадью около 22,5 тысяч квадратных метров», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, в прошлом году город принял решение о включении этих объектов в Адресную инвестиционную программу на 2019-2022 годы.