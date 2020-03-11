РИАМО - 11 мар. Власти столицы объявили аукцион на льготную аренду помещения в здании доходного дома Анны Шугаевой, признанного в прошлом году объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Семиэтажное здание построено в 1913 году в стиле северный модерн с элементами готики. Его фасады украшают лепные барельефы средневековых воинов, дам и крылатых львов. Центральная скульптура – фигура рыцаря в латах с мечом, стоящая в нише.

«Помещение в доходном доме Анны Шугаевой, известном также как «дом с рыцарем», выставлено на открытый аукцион. Представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать помещение по специальной ставке», – говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, площадь помещения под аренду по специальной ставке составляет 149 квадратных метров. Стартовая цена на торгах составит 149,8 тысячи рублей.

Здание находится неподалеку от станции метро «Цветной бульвар». Будущему арендатору запрещено менять исторический облик постройки. Желающие участвовать в торгах, запланированных на 9 апреля, могут подать заявку до 3 апреля.