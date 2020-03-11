РИАМО - 11 мар. Пользователи портала «Узнай Москву» теперь могут принять участие в квесте, благодаря которому узнают о работе знаменитых реставраторов Петра Барановского и Николая Виноградова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Квест в основном посвящен ХХ столетию. <…> Благодаря Барановскому появился музейный комплекс в «Коломенском», а Николай Виноградов спасал от разрушения Китайгородскую стену», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Длина маршрута «Московские реставраторы» составляет порядка 4 километров. Участники должны ответить на 14 вопросов и пройти по девяти контрольным точкам. Время на прохождение всех заданий и осмотр достопримечательностей составит примерно полтора часа.

Онлайн-квест доступен не только на сайте портала «Узнай Москву», но и в одноименном мобильном приложении.

«Узнай Москву» — это интерактивный гид по достопримечательностям столицы. Проект содержит описание зданий и сооружений, памятников, музеев, сведения об исторических личностях и тематических прогулочных маршрутах.