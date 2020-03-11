РИАМО - 11 мар. На портале «Активный гражданин» завершились голосования по культурным программам для жителей четырех районов столицы — Нагатино-Садовники, Бутырский, Матушкино и Ростокино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С наступлением теплого времени года в Нагатино-Садовниках стартует новый проект — #СоседиФест. Теперь раз в месяц в одном из дворов района будут проходить развлекательные мероприятия для детей и взрослых», - говорится в сообщении.

В ходе голосования на портале «Активный гражданин» жители высказались за проведение творческих мастер-классов и спортивных занятий, а также выбрали игры — городки и аэрохоккей. Наибольшую поддержку в качестве места проведения получили адреса: улица Академика Миллионщикова, 16 и Нагатинский бульвар, 12. Всего к обсуждению проекта присоединились 1088 человек.

Жители района Матушкино составили культурную программу детского праздника ко Дню космонавтики. По мнению большинства, на празднике в клубе «Заря» необходимо провести тематические конкурсы и открыть станцию аквагрима для детей.

Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект и семейные отношения – именно такие качества захотели развивать участники голосования в районе Ростокино. Здесь начнут работу тренинги для горожан старше 40 лет в спортивно-досуговом центре «Норд-СВАО».

По итогам голосования в Бутырском районе второй выпуск готовящегося к изданию «Альманах Победы» наполнят фотографиями, а также воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны.