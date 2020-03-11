РИАМО - 11 мар. Суд признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении ООО «Москульторг» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение от министерства образования Московской области. Ведомство попросило внести сведения в отношении ООО «Москульторг» в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на оказание услуг по организации и проведению областного мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия ООО не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Москульторг» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Однако девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Москульторг» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения подмосковного УФАС.