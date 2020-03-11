РИАМО - 11 мар. Комплексное благоустройство запланировано в этом году на юго-западе столицы, работы проведут на общей площади в 152 гектара по Ленинскому проспекту и прилегающим к нему территориям от МКАД до улицы Кравченко, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предполагается провести работы в местах пересадок и ожидания транспорта, а также создать удобные транспортно-пешеходные связи, в том числе новые переходы и дополнительные остановки», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также отметил, что рабочие уберут под землю кабельные линии, установят новые опоры освещения и приспособят улицы для удобства маломобильных граждан. Кроме того, фасады домов отремонтируют, почистят и покрасят.

Кроме того, особое внимание уделят озеленению для улучшения экологической обстановки и созданию мест для отдыха, включая парки.