РИАМО - 11 мар. Два легковых автомобиля столкнулись на МКАД в районе Теплый Стан, после чего одна из машин загорелась, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

«В результате ДТП двух легковых автомобилей на 43-м километре МКАД произошло возгорание одного из них на площади 3 квадратных метра. Незамедлительно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.