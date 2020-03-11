РИАМО - 11 мар. Столичные школьники проверят свои знания по таким предметам, как химия и ОБЖ с помощью очков виртуальной реальности в Московском центре качества образования, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Для проверки знаний по химии школьникам предлагают 10 уникальных лабораторных работ: учащиеся должны провести химические опыты в виртуальном пространстве», - говорится в сообщении.

Эксперименты в виртуальной реальности позволят наглядно увидеть свойства разных химических веществ, а результаты таких опытов не представляют опасности для здоровья детей.

С помощью специальных очков дети также проверят свои навыки по принятию решений в чрезвычайных ситуациях, в том числе во время пожара в школе. При подведении итогов будет оценена правильность и безопасность принятых решений.

Чтобы стать участником виртуальной диагностики необходимо пройти регистрацию на сайте mcko.ru.