РИАМО - 11 мар. С 1 августа 2019 года жители столицы подали свыше 3,1 тысячи заявок в формате онлайн для участия в акции по высадке саженцев в честь рождения ребенка «Наше дерево», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все желающие могут оставить заявку на сайте mos.ru, чтобы их семейное дерево появилось в одной из 26 зеленых зон города уже этой осенью. Присоединиться к проекту можно в течение трех лет с момента рождения ребенка.

«Участие в проекте — это не только знаковое и радостное мероприятие для всей семьи, но и возможность сделать наш город еще более зеленым и чистым», - отметил руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, чаще всего горожане выбирают саженцы липы. Одними из самых популярных растений также стали клены, сосны, и серебристые ивы. Узнать подробности акции по высадке деревьев можно по электронной почте: nashe-derevo@mos.ru, а также по телефону: +7 (499) 723-02-17.