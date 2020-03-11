РИАМО - 11 мар. На базе городской клинической больницы №9 имени Сперанского в столице начал работу центр по лечению болезней почек у новорожденных, ежегодно проведение процедуры диализа необходимо до 250 младенцам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодно в Москве около 20 тысяч новорожденных попадают в отделения реанимации. <…> Новый центр позволит оказывать им всю необходимую медицинскую помощь в одной клинике. Туда поступают малыши из родильных домов, перинатальных центров и детских больниц столицы», – говорится в сообщении.

По словам руководителя центра неонатальной нефрологии и диализа Анастасии Макуловой, для работы с самыми маленькими пациентами специалисты усовершенствовали способ заместительной почечной терапии. Он позволяет наиболее аккуратно и качественно проводить операции для новорожденных. В настоящее время уже подана заявка на получение патента на данный метод.

Помимо лечения болезней почек у младенцев, в больнице имени Сперанского появилось еще одно новшество – специалисты начали проводить телемедицинские консультации для пациентов из разных уголков страны.