РИАМО - 11 мар. Музей семьи Самариных планируется открыть на базе церковно-приходский школы ансамбля усадьбы Самарина в селе Аверкиеве городского округа Павловский Посад, сообщила директор АНО «Культурно-просветительский центр «Вера Самарина» Юлия Таирова.

Ансамбль усадьбы был построен в период 1911-1915 годов Александром Самариным в память о своей супруге Вере Самариной, в девичестве Мамонтовой. Она стала известна благодаря картине великого русского художника Валентина Серова «Девочка с персиками».

«Когда будет реализован план администрации городского округа Павловский Посад и передача земельных участков, входящих в историческую территорию ансамбля, центр планирует возобновить работу с министерством культуры Московской области», – сказала Таирова.

По ее словам, объединение ансамбля позволит приступить к реализации плана по созданию на базе церковно-приходский школы музея семьи Самариных. Музей будет посвящен отечественной истории, а также важным историческим события государства.

На территории планируется создать творческие мастерские, также будут расширены возможности фестиваля колокольного звона, который проходит там уже 14 лет. Кроме того, планируется проводить не только фестиваль, но и Самаринская ярмарку, которая ранее проходила ежегодно.

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