РИАМО - 11 мар. Жители столицы приняли участие в обсуждении идей и внесении предложений на краудсорсинг-проекте «Навыки будущего», всего москвичами было предложено свыше 2 тысяч идей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы – главы аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, всего в работе портала crowd.mos.ru приняло участие порядка 15 тысяч человек, треть из которых делала это в первый раз. Самыми обсуждаемыми темами стали столичные акции «День без турникетов», «Бизнес-уик-энд», а также образовательные программы детских технопарков.

«Все идеи были внимательно рассмотрены, больше 200 из них отобрали для реализации», — сказала Наталья Сергунина.

Работа платформы crowd.mos.ru показала, что москвичи интересуются современными возможностями по профориентации, инновационными программами, реализуемыми в столице, а также разного рода познавательными экскурсиями.