РИАМО - 11 мар. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с кратковременным дождем, воздух днем может погреться до 8 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов тепла, по области – от плюс 3 до плюс 8 градусов», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду.

Понижение атмосферного давление может неблагоприятно сказаться на метеозависимых людях. Им рекомендуется не забывать принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом.