РИАМО - 10 мар. Москвы заняла первое место в топ-10 городов России по числу отправок виртуальных подарков к 8 Марта, в тройке лидеров оказались еще Омск и Новосибирск, говорится в сообщении пресс-службы соцсети «Одноклассники».

«За три праздничных дня пользователи социальной сети отправили друг другу 1 миллиард подарков. Подарки получили 32 миллиона российских женщин, зарегистрированных в ОК, это 41% от всех жительниц страны», - говорится в сообщении.

В «Одноклассниках» побили рекорд по аудитории, которая отправляла стикеры, она составила 11 миллионов человек, а персонализированные видеооткрытки от нейросети собрали 200 миллионов просмотров.

Пользователи соцсети предпочитают отправлять не только виртуальные подарки, но и писать поздравления родным и близким с добрыми словами в личных сообщениях. Отмечать Международный женский день в «Одноклассниках» начали с утра и сразу побили рекорд по интенсивности отправки сообщений: в секунду пользователи отправляли более 8 тысяч сообщений с поздравлениями.

В праздник сервис запустил персонализированный ролик для женщин. Пользовательницы получили видеооткрытку, героями которой стали близкие друзья – нейросеть выбирала фотографии пяти героев ролика из их личных фотоальбомов в соцсети и нативно помещала в ролик.

По сюжету видео, друзья устроили главной героине праздничный день: все вместе отправляются в салон красоты, примеряют наряды, идут в ресторан и кино.

Благодаря собственной технологии распознавания лиц на видео пользователи и их друзья получили уведомления о новом опубликованном видео с их участием, что обеспечило дополнительный охват и фидбэк. В результате суммарно за праздничные дни персонализированные видеооткрытки собрали 200 миллионов просмотров в «Одноклассниках».

Самыми популярными цветами среди подарков в соцсети в праздничные дни стали розы. Рекордсмен по количеству отправок (50 миллионов) — букет из разноцветных роз с благодарностью за поздравление.

На втором месте — букет розовых роз с надписью: «С 8 Марта!», его подарили 45 миллионов раз. Замыкает тройку лидеров букет алых роз и пожелание «С 8 Марта! Много-много счастья!», пользователи соцсети подарили 34 миллиона таких букетов.