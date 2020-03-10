РИАМО - 10 мар. Власти Подмосковья перестали согласовывать строительство апартаментов в тех местах, где нет социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«При рассмотрении любых концепций, связанных с апартаментами в Московской области, правительство региона исходит из того, что объекты, необходимые для комфортного проживания, должны быть доступны», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2019 году в Подмосковье сдали апартаментные комплексы в Одинцове и Ленинском округе. В Одинцове также строится апарт-комплекс «Спутник».

Согласование следующих комплексов будет учитывать строительство объектов социальной инфраструктуры.