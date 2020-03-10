РИАМО - 10 мар. Совершившего убийство и захват заложников в квартире на востоке столицы 60-летнего Александра Борового отправят на принудительное психиатрическое лечение, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В мае 2018 года в жилом доме на улице Молостовых Боровой взял в заложники семью: трехлетнего ребенка и его родителей, которые проживали в соседней комнате этой квартиры. После освобождения заложников в квартире обнаружили тело главы семьи с огнестрельным ранением. Удерживая заложников, Боровой оставил на страничке в соцсети послание для правоохранительных органов, в котором задал вопрос, почему его не защитили от «черных риелторов».

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении, поскольку в момент совершения инкриминируемых ему деяний в силу имеющегося у него хронического психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - отметила Иванова.

В результате суд принял решение отправить жителя Москвы на принудительное лечение в специализированное медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.