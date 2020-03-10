РИАМО - 10 мар. С начала 2020 года административными комиссиями вынесено 1721 постановление на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, все нарушения ликвидированы, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В муниципалитетах с населением более 200 тысяч (человек - ред.) за текущий год лучше всего поработали административные комиссии в городских округах Красногорск и Химки, в Орехово-Зуевском городском округе, где пресекли около 100 нарушений чистоты и порядка», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Большая работа по ликвидации нарушений проделана в городском округе Солнечногорск (150 нарушений), городском округе Клин (48 нарушений) и городском округе Серпухов (55 нарушений).

Среди небольших муниципалитетов эффективнее всего с начала года работа проводилась в Волоколамском городском округе, городских округах Павловский Посад, Протвино, Лыткарино, Луховицы, Озеры, Серебряные Пруды, Лосино-Петровский и Шатура. В данных городских округах устранено около 30 нарушений чистоты в каждом.

Административные комиссии работают в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года для выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.