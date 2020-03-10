РИАМО - 10 мар. С 7 по 9 марта взрывотехники обезвредили 10 снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Клину и Богородском округе, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Жители деревни Ногово городского округа Клин обнаружили три артиллерийские мины калибра 50 миллиметров. Наши работники провели тщательную проверку территории вокруг и нашли еще пять боеприпасов. Еще два 85-миллиметровых артиллерийских снаряда были обнаружены недалеко от деревни Белая Богородского городского округа», - сказал начальник поиково-спасательного отряда №22 Олег Совенков.

Все боеприпасы уничтожили согласно инструкции.

Недавно в селе Раменского округа силами «Мособлпожспаса» тоже уничтожили боеприпас времен ВОВ.