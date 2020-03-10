РИАМО - 10 мар. Жителям столицы ответили на самые популярные вопросы, касающиеся раздельного сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В ведомстве обратили внимание на то, что в серые контейнеры нужно выбрасывать смешанные отходы, а в синие те отходы, которые подлежат переработке. При этом в синие контейнеры нельзя выбрасывать салфетки, бумажные полотенца, чеки, виниловые обои, фотографии, бумажные стаканчики. Также к вторсырью не относятся изделия из керамики, фаянса, хрусталя. Эти изделия переработке не подлежат.

«Правительство Москвы не планирует использовать так называемое негативное стимулирование. Стоит отметить, что большинство москвичей заинтересованы в раздельном сборе отходов. Вопрос перехода всех жителей столицы на раздельный сбор зависит от степени экологической сознательности каждого горожанина», - говорится в сообщении.

Штрафовать будут недобросовестные компании, которые смешают отходы из синего и серого контейнеров.

Если около жилых домов не установлены синие контейнеры, то следует обратиться в управляющую компанию. Контакты можно узнать на портале управления многоквартирными домами.