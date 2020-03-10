РИАМО - 10 мар. Следователи проведут проверку по информации из СМИ об отравлении в столице трехлетней девочки жидкостью для розжига, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по городу Москве.

«Из информационного сообщения следует, что 9 марта 2020 года в одну из московских больниц доставлена 3-летняя девочка с диагнозом «отравление», - говорится в сообщении.

По предварительной информации известно, что девочка выпила жидкость для розжига, а также самовольно покинула больницу.

Проводятся проверочные мероприятия для установления всех фактов по данной информации, после чего будет принято процессуальное решение.