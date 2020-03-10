РИАМО - 10 мар. Депутаты Мособлдумы на заседании 12 марта рассмотрят федеральный законопроект о поправках в Конституцию России, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Ранее Госдумой были поддержаны во втором чтении поправки к законопроекту. Всего речь идет о более чем 110 поправках.

«Напомню, что от Московской области также поступил ряд предложений. Мособлдумой было направлено 34 поправки, которые были ранее озвучены на общественных слушаниях, а также те, которые поступали в региональный парламент после обсуждений», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля.