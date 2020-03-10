РИАМО - 10 мар. На охрану и воспроизводство животного мира Московской области в прошлом году выделили почти 330 тысяч рублей в ходе реализации программы «Экология и окружающая среда Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В 2019 году выделили почти 330 тысяч рублей на охрану и воспроизводство животного мира Московской области. Изготовили и установили 36 искусственных гнездовий для птиц – белых аистов, длиннохвостых неясытей, ушастых сов в городских округах Шаховская, Можайский, Волоколамский, Лотошино», – сказал первый заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков.

В минувшем году было обследовано 84 искусственных гнездовья, установленных в 2017 и 2018 годах в Талдомском, Сергиево-Посадском, Дмитровском, Орехово-Зуевском городских округах, Павловском Посаде и Шатуре.

«На регулирование рыболовства и охрану водных биоресурсов в 2019 году в Подмосковье выделено 45 тысяч рублей. В рамках реализации мероприятий министерство приобрело и выпустило в один из водных объектов региона 170 мальков щуки средней навеской 500 граммов», – добавил Холодков.

В прошлом году изготовили и установили 26 искусственных гнездовий и девять плотиков для выхухоли, а также провели мероприятия по охране и воспроизводству животных, занесенных в Красную книгу РФ и обитающих на территории Московской области: два вида птиц – черный аист и белая лазоревка; один вид млекопитающих – выхухоль.

Также на территории Московской области провели обследование состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек, эколого-геохимическую оценку состояния донных отложений основных водотоков, разработку материалов для организации и реорганизации особо охраняемых природных территорий областного значения, экологические флешмобы, фестивали и ярмарки.

«Благодаря мониторингу состояния растительного и животного мира Московской области удалось впервые выявить 246 новых мест обитания и произрастания редких видов живых организмов. Для этого были исследованы 127 маршрутов в 45 городских округах», – отметил Холодков.

На сегодняшний день в банке данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу региона, содержатся сведения о 6888 местах их обитания и произрастания на территории области.