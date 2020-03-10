РИАМО - 10 мар. Жители Подмосковья приняли участие в сборе предложений по освещению региональных дорог на 2021 год, за десять дней свои варианты представили почти 12,4 тысячи пользователей портала «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее активными оказались жители округов Домодедово, Королев, Химки, а также Орехово-Зуевского и Ленинского округов. Менее активно голосуют в городских округах Дзержинский, Лотошино, Красноармейск, Фрязино и Черноголовка.

«Все участки на муниципальных дорогах, по которым жители оставят предложения, будут направлены в администрации округов для формирования плана мероприятий по освещению», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Предложения на портале «Добродел» могут оставить только зарегистрированные пользователи. Один человек имеет право внести только одно предложение, отметив на карте необходимый участок дороги, который нуждается в освещении.

Как только сбор предложений завершится, то пройдет второй этап – голосование, которое состоится на портале после вторника.

Обустройство автодорог освещением относится к капитальным работам, на которые необходима разработка проекта, поэтому планы по строительству линий освещения формируются на 2021 год уже сейчас.