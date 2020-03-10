РИАМО - 10 мар. В Москве задержали подозреваемую в убийстве сожителя из-за вспышки ревности в ходе распития спиртного в помещении охраны детского сада, расположенного по Чонгарскому бульвару, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Девятого марта в помещении охраны детского сада на юге столицы было обнаружено тело 49-летнего мужчины с колото-резаными ранениями на теле.

«По предварительным данным, в ходе распития алкогольных напитков сожительница, приревновав мужчину, в ходе ссоры нанесла смертельные повреждения», – сказала Иванова.

Подозреваемую задержали. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.