РИАМО - 10 мар. Следователи инициировали проведение проверки после жалоб москвичей на работу одной из кальянной в центре города, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Информация о жалобах местных жителей была размещена в СМИ.

«Из информации следует, что жители одного из районов в центре Москвы жалуются на работу кальянной, сообщая, что устали жить в дыму. Также в сюжете сообщается, что владельцы сделали перепланировку, затруднив доступ коммунальных служб», - отметила Иванова.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит проверить все факты, изложенные в СМИ и провести необходимые проверки. По результатам будет принято процессуальное решение.