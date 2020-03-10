РИАМО - 10 мар. Из-за аномально теплой погоды в Москве раньше срока проснулись клещи, эти насекомые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, сообщается на сайте «Мосприроды».

«При посещении парков в теплый период года следует учитывать, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено законом», - отмечается в материале.

Специалисты «Мосприроды» уже начали проводить необходимые профилактические работы. К ним относятся окос травы возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок, уборка валежника, инструктаж посетителей природных территорий, установка инфоплакатов.

Также москвичам напомнили о мерах личной безопасности. Так, для прогулки в парке следует выбрать закрытую одежду из плотной ткани. Обувь стоит выбрать высокую, а голову обязательно прикрыть.

Во время прогулки необходимо избегать участков леса с густой растительностью и держаться подальше от берез и осин. После прогулки следует осмотреть себя и свои вещи на предмет клещей. При обнаружении присосавшегося насекомого необходимо обратиться в травмпункт.

Клещи являются переносчиками тяжелых заболеваний, таких как энцефалит, боррелиоз, геморрагическая лихорадка, сыпной тиф и других. Эти болезни могут привести к смерти.