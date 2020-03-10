РИАМО – 10 мар. В текущем году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Подмосковье запланировано благоустройство 16 и создание 4 парков культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Парк «Непецино» появится в Коломенском городском округе, в Орехово-Зуевском городском округе обустроят Дрезненский парк, в Истре оборудуют парк на Песочной набережной, в Домодедове территория под парк определяется.

«В Сергиево-Посадском городском округе благоустроят парк «Скитские пруды», в Шаховской – парк культуры и отдыха «Шаховской», в Электрогорске – Городской парк, в Талдомском городском округе – парк Победы, в Люберцах – парк «Наташинские пруды», – говорится в сообщении.

Помимо этого, благоустроят парки в городских округах Краснознаменск, Электросталь, Ленинский (городской парк «Дом Офицеров», парк «Авангард» и Расторгуевский парк соответственно).

В городских округах Павловский Посад, Серпухов, Красногорск, Солнечногорск также проведут работы по благоустройству территорий (Городской парк, парк «Принарский», парк «Сказочный», Городской парк, парк имени О. Степанова соответственно).

В Пушкинском городском округе благоустроят два парка – парк «Березовая роща» и Центральный парк, а в Богородском городском округе – Центральный парк.

«Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий. Также проводим рейтингование парков культуры и отдыха», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В каждом парке в зависимости от потребностей будет определен свой уникальный перечень работ. В парках будут обустроены дорожно-тропиночные сети, детские игровые площадки, сцены, танцевальные площадки, освещение, озеленение и другие виды работ по благоустройству.