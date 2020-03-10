РИАМО - 10 мар. В России в рамках борьбы с распространением коронавируса работодатели имеют законное право использовать тепловизоры для измерения температуры тела у своих сотрудников без их согласия, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Температура тела – это информация о состоянии здоровья и соответственно относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта <…> допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством», - говорится в сообщении.

Согласно ТК РФ, работодатель вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, свидетельствующую о возможности выполнения трудовых функций.

«Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласие работника на измерение температуры не требуется», - подчеркивается в материале.

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, дадут согласие на сбор сведений о температуре тела, выразив намерение посетить эту организацию. При выявлении повышенной температуры посетителя направят к врачу.

Для уведомления работников и посетителей о замерах температуры рекомендуется разместить на входе соответствующее объявление. Показатели тепловизора Роскомнадзор посоветовал уничтожать в течение суток.

В ведомстве добавили, что данные разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учетом региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 116 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.