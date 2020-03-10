РИАМО - 10 мар. В столице в целях борьбы с распространением коронавируса запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек, соответствующий указ мэра Москвы опубликован на официальном сайте градоначальника.

Документ вносит изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек», — говорится в документе.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, в столице отменят фестиваль «Крымская весна», в том числе празднование годовщины присоединения Крыма к России.

Кроме того, будет ограничено посещение хоккейных и футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

В столице с 5 марта действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Граждан, которые приезжают из Италии, Китая, Ирана и некоторых других стран, обязуют оставаться дома в изоляции в течение 14 дней.

Все работодатели обязаны проверять температуру сотрудников. Работников с повышенной температурой должны отправлять домой.

На сегодняшний день в России выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в мире зафиксировали более 116 тысяч случаев заражения. От болезни вылечились более 64 тысяч человек, скончались порядка 4 тысяч человек.