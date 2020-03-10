РИАМО - 10 мар. Сотрудники Единого миграционного центра Московской области в связи с угрозой распространения коронавируса используют медицинские маски, иностранным гражданам дополнительно измеряют температуру, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В центре ведется постоянный контроль состояния здоровья работников и посетителей.

«Здоровье и безопасность населения являются одной из важнейших задач правительства Московской области. Иностранным гражданам, работающим на территории Подмосковья, также необходимо соблюдать профилактические меры по борьбе с коронавирусом. Поэтому сотрудники Единого миграционного центра информируют посетителей о том, как защитить себя от заражения данным заболеванием», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Работники центра, контактирующие с посетителями, теперь в обязательном порядке используют одноразовые маски, а при медицинском освидетельствовании иностранным гражданам дополнительно измеряют температуру. В случае выявления признаков простудных заболеваний сразу же рекомендуется обратиться в медицинскую организацию.

Информационные материалы о профилактических мерах по борьбе с коронавирусом размещены на стендах и сайте Единого миграционного центра.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 116 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.