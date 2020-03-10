РИАМО - 10 мар. «Мосгортранс» примет участие в международном исследовании по степени удовлетворенности городским транспортом пассажиров, опросы будет проводить ассоциация автобусных операторов мира IBBG (International Bus Benchmarking Group), говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Участие в опросе поможет нам узнать мнение горожан, проанализировать этот опыт во взаимодействии с зарубежными коллегами, чтобы повысить качество наших услуг. Исследование пройдет среди 15 крупнейших мировых компаний-перевозчиков», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Жители города оценят периодичность движения транспорта, безопасность, удобство поездок и чистоту в салоне. Опрос проведут до 5 апреля.

В прошлом году «Мосгортранс» уже принимал участие в опросе, жители столицы высоко оценили удобную маршрутную сеть, регулярность движения транспорта, удобство и безопасность поездок.

«Мосгортранс» – это оператор наземного транспорта Москвы. Он обслуживает более 800 маршрутов и перевозит более пяти миллионов человек ежедневно. Каждый день на линиях работает более 6,5 тысяч автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.