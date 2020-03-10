РИАМО - 10 мар. Площадь Особой экономической зоны «Дубна» расширится на 62 гектара, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета депутатов городского округа Дубна, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Левобережная площадка ОЭЗ «Дубна» увеличится на 62 гектара после подписания дополнительного соглашения. Рост территории будет возможен за счет двух участков, которые передадут в управление и распоряжение управляющей компании.

«У зоны большой потенциал и существенный спрос на размещение компаний со строительством собственных объектов, поэтому решение совета депутатов очень своевременно. Увеличение территории на 62 гектара позволит дополнительно привлечь сюда порядка 16 компаний, объем инвестиций которых может составить свыше 15 миллиардов рублей», – сообщил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Он добавил, что по итогам локализации станет возможным дополнительное создание более 2 тысяч рабочих мест.

ОЭЗ «Дубна» является одной из главных точек роста наукоемкого производства в Подмосковье. За прошлый год здесь появилось 28 новых высокотехнологичных резидентов, семь из которых намерены построить собственные объекты.

«На резидентов, которые будут строить, пришлось 60% всех привлеченных в прошлом году инвестиций – более 2,7 миллиарда рублей, и 42% от всех новых рабочих мест, планируемых к созданию – свыше 500 <…> Расширение территории ОЭЗ под создание новых производственных объектов – логичный шаг в развитии этой площадки», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» расположена на площади 217 гектаров одноименного городского округа. Свои проекты на территории особой зоны реализуют 170 компаний, многие из них строят высокотехнологичные предприятия, на которых трудится немало жителей города, в том числе выпускников университета «Дубна».